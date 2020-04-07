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Pelikanlar Kars Baraj Gölü'ne erken geldi

Pelikanlar Kars Baraj Gölü'ne erken geldi Kars Baraj Gölü pelikanlara ev sahipliği yapıyor Havaların ısınmasıyla birlikte pelikanlarda yeni mekanlarına gelmeye başladı.

07.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:11
Pelikanlar Kars Baraj Gölü'ne erken geldi
Kars Baraj Gölü pelikanlara ev sahipliği yapıyor
KARS - Havaların ısınmasıyla birlikte pelikanlarda yeni mekanlarına gelmeye başladı. Kars Baraj Gölü'ne gelen çok sayıda pelikan güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kars'ta yapımı tamamlandıktan sonra su tutan Kars Baraj Gölü yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Genelde Çıldır Gölü, Arpaçay Baraj Gölü ve Kuyucuk Gölü'nde görülen pelikanlar son iki yıldır Kars Baraj Gölü'ne geliyor. Havaların soğumasıyla birlikte göç eden ve havaların ısınmasıyla birlikte gelmeye başlayan pelikanlar, Kars Baraj Gölü'nde yuvalarını yaparak yavrularını da burada büyütüyor.
Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte pelikanların yanı sıra Angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, balıkçıl ve leylek gibi birçok kuş türünün de uğrak yeri oldu.
Kars Baraj Gölü'ne gelen pelikanlar, gölün bir çok noktasında görülmeye başladı. Pelikanlar ve su kuşlarının akıntıya kendilerini bırakarak yüzmeleri ise kameralara yansıdı. Pelikanlar Kars Baraj Gölü’ne erken geldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kars, Genel

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Pelikanlar Kars Baraj Gölü'ne erken geldi
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