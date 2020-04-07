Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pelikanlar yeni mekanına erken geldi

Havaların ısınmasıyla birlikte pelikanlarda yeni mekanlarına gelmeye başladı.

07.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:53
Havaların ısınmasıyla birlikte pelikanlarda yeni mekanlarına gelmeye başladı. Kars Baraj Gölü'ne gelen çok sayıda pelikan güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kars'ta yapımı tamamlandıktan sonra su tutan Kars Baraj Gölü yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Genelde Çıldır Gölü, Arpaçay Baraj Gölü ve Kuyucuk Gölü'nde görülen pelikanlar son iki yıldır Kars Baraj Gölü'ne geliyor. Havaların soğumasıyla birlikte göç eden ve havaların ısınmasıyla birlikte gelmeye başlayan pelikanlar, Kars Baraj Gölü'nde yuvalarını yaparak yavrularını da burada büyütüyor.
Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte pelikanların yanı sıra Angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, balıkçıl ve leylek gibi birçok kuş türünün de uğrak yeri oldu.
Kars Baraj Gölü'ne gelen pelikanlar, gölün bir çok noktasında görülmeye başladı. Pelikanlar ve su kuşlarının akıntıya kendilerini bırakarak yüzmeleri ise kameralara yansıdı.
(Işık Çapanoğlu/İHA) Pelikanlar yeni mekanına erken geldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çıldır, Kars, Güncel

Haberin Videosu :

Pelikanlar yeni mekanına erken geldi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Pelikanlar yeni mekanına erken geldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:07: Sorgun'da gönüllü kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor - Haber 18:07: Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (4) - Haber 18:07: Sorgun'lu gönüllü bayanlar günde 2 bin adet maske üretiyor - Haber 18:06: Sosyal Denge Sözleşmesi?nde koronavirüs tedbiri - Haber 18:06: Vali Bilmez'den Berat Kandili mesajı - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:32: Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler