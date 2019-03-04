Pelin Akil Baby Shower Partisi'ne Dostları Akın Etti!

Dünyaevine girdikten sonra sosyal medya hesabından sıklıkla haberlerini paylaşan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz haberi sonrası hayranları sevinmişti. Doğuma gün sayan çift bebekleri için Kadıköy'de bir mekanda baby shower partisi düzenledi. Parti sonrası mutluluğunu Akil, sosyal medya hesabından paylaştı.

"KARARSIZ KALDIĞIMIZ BİR GÜNDÜ"

Sosyal medyada partiye dair fotoğraf paylaşan Akil, "Bugünle ilgili söyleyebileceğim tek kelime muhteşemdi. Yapalım, yapmayalım diye kararsız kaldığımız bir gündü ve o zaman Alin ve Lina'nın çay partisi yapalım diye karar verdik ve iyi ki yaptık. Ne kadar çok dostumuz, ne kadar çok bizi seven insanlar varmış. Kızlarımız nasıl da şanslılar ki kocaman bir aileleri var. Gelen herkesin gözlerinden öpüyorum. Gelemeyenlerin de çay sözü olsun" notu ile parti hakkındaki duygularını Instagram hesabına yansıttı.