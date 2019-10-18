Pelin Akil, İkiz kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

İkiz kızları Alin ve Lina'yı geçtiğimiz Nisan ayında kucağına alan ünlü çiftten Pelin Akil, 6 buçuk aylık bebeklerinin yüzünün göründüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı.

KIZLARININ YÜZLERİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI

Çiçeği burnunda anne Pelin Akil, ikizlerinin dünyaya geldiği ilk günden itibaren fotoğraflarını paylaşmaya başlamıştı. Kızlarının yüzlerini göstermemeye gayret eden çift, bugün bir ilke imza atarak kızları Alin ve Lina'nın yüzünün tam olarak göründüğü fotoğrafı Instagram'dan paylaştılar. Kızlarını kendi sayfasında paylaşan Pelin Akil, "Tanıştırayım, benim dünyam" notunu düştü.

"MAŞALLAH" YORUMU YAĞDI

Akil'in kızlarının yan yana olduğu fotoğrafının altına, binlerce "Maşallah" yorumu yağdı.