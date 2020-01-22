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Pelin Akil, Killa Hakan hakkındaki gafıyla sosyal medyada gündem oldu

Vaktinin büyük bir kısmını ikiz kızlarıyla geçiren oyuncu Pelin Akil, Instagram'ın yeni uygulamalarını denerken rapçi Killa Hakan'a denk geldi. Rapçi'yi tanımayan ve adını doğru okuyamayan Akil, sosyal medyada gündem oldu.

22.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:15

Meslektaşı Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, geçtiğimiz sene Nisan ayında Alin ve Lina adlarını verdikleri ikiz bebeklerini kucağına aldı. Kızlarından arta kalan zamanda oyunculuk yapan Akil, geçtiğimiz gün 'ın yeni filtrelerini denerken yaptığı gafla olay oldu.

KİLLA HAKAN'A KILLI HAKAN DEDİ

Eşi Anıl Altan'la birlikte çektiği keyifli videolarla beğeni toplayan oyuncu, Instagram'a yeni gelen filtreleri denedi. Instagram'daki 'T.C Simülasyonunda Hangi Karaktersin?' adlı filtreyi deneyen Pelin Akil, rap şarkıcısı ve söz yazarı Killa Hakan çıktı. Killa Hakan'ı tanımayan ve karşısında adını gören Akil, "Killa" demek yerine "Kıllı Hakan" kim deyince sosyal medyada gündem oldu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Eşi Anıl Altan'ın kendisini düzeltmesiyle kahkahaya boğulan oyuncunun bu halleri, Instagram'da kısa sürede yayıldı. Birçok sayfada videosunun paylaşıldığını gören Akil, gelen tepkiler üzerine iki çocuğu olduğu için gündemden uzak kaldığını ve bu sebepten de tanımadığını söyledi.

PELİN'E GÖNDERME Mİ YAPTI?

Sosyal medyada olay olan bu görüntülerden sonra Kılla Hakan da ilginç bir hikaye paylaştı. Instagram hesabından bir kısa video yayınlayan rapçi "O zımbo kim onu da tanımıyorum ben. Ama zımbonun teki olduğu belli" dedi. Rapçinin bu videosunda güzel oyuncuya gönderme yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor.

Pelin Akil kimdir? Pelin Akil hayatı ve biyografisi!Pelin Akil kimdir? Pelin Akil hayatı ve biyografisi!

Pelin Akil, Killa Hakan hakkındaki gafıyla sosyal medyada gündem oldu

Pelin Akil , Anıl Altan, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
TRO:Bu çok önemli. Baban ile ananın sözünden çıkma, hep onları dinle. Herkes anasının kuzusu. Herkes gider ama anan hep senin yanında olacak. Anan yani.
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GUNDEBA:''O zımbo kim onu da tanımıyorum ben. Ama zımbonun teki olduğu belli'' Bu Yazıyı Killa Sesiyle okuyanlar beğenin sayımızı bilelim. .
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CON VİK:Bunlar kim la
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VİK CON,,,,,,,,:marslı ya bunlar, , nasıl tanımadın hayret, , , , , , , , , , ,
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AVNİ:ŞAŞIRDI BU KADINDA İYİCE
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GERÇEK AVNİ:sen kimsin la
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JEM BEY:bende ilk defa duydum adını killa hakan''ı tanımamak suç mu saçmalığa bak tanımak zorunda mıyız ?
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RVR:Siper alın killa açıklama yapacak. .
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