<br><br>2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ve Belarus ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı'nda Pelin Derya Bilgiç, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.<br><br>Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 17 Kasım Cumartesi Polonya ve 21 Kasım Çarşamba günü de Belarus maçlarına çıkacak A Milli Takım'da, Pelin Derya Bilgiç kadrodan çıkarıldı.<br><br>Milli takımda bu oyuncunun yerine Çukurova Basketbol'dan Sevgi Uzun, kadroya dahil edildi.<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>