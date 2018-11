Pelin Yazar ''SESSİZCE'' İsimli Sergisinde Kendi Dönüşümünü Anlatıyor

20 yıl Kuzey Amerika'da yaşadıktan sonra, doğduğu büyüdüğü topraklar olan Türkiye'ye dönen Sanat Eğitmeni ve Ressam Pelin Yazar'ın hayatından izler taşıyan ''Sessizce'' isimli sergisi Anel İş Merkezi Galeri 5'te 28 Aralık 2018 tarihine kadar tüm sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Yan yana yaşayan renklerin olasılıklarından ve sonuçlarından ortaya çıkan bir dünya oluşturma isteğini taşıyan Pelin Yazar, "Sessizce" isimli solo sergisinde, saf yaratıcılık ve bilinç alanlarını manzaralar üzerinden resmediyor.

İlk sergisini 1995 yılında "Thoughts On Degas" ile İstanbul Teknik Üniversites'nde gerçekleştiren Pelin Yazar, 1996 yılında yine İstanbul'da gerçekleştirdiği "Abstract Woman Images" sergisinin ardından 1998 yılında Chicago'da "Cats of Istanbul" sergisi ile sanatseverlerle buluştu. 2001 yılında ise New York'ta ''New Paintings'' sergisini açan Pelin Yazar, 2007 yılında Montreal'de ''Songs of Spring'', 2008 yılında Kuzey Carolina'da ''Kardelen'', 2010'da Montreal'de ''Natural Dreaming'', 2012 ve 2013 yıllarında Quebec'te "Innocent Horizons" ve ''Day's of Joy'' sergilerini sanat tutkunlarının beğenisine sundu. 2014 yılında Montreal'deki sanatseverlerle ''My Name is Spring'' isimli sergisinde buluşan Pelin Yazar, 2018 yılında ise Hindistan New Delhi'de "The Unity of Being" sergisiyle sanatseverlerle buluştu. ''Sessizce'' ile kendi sanatsal dönüşümünü tamamladığını ifade eden Pelin Yazar, bu serginin meditasyon ile erişilen sessizliğe referans verdiğinin altını çiziyor. Serinin başlangıcında Osho'nun "Sessizlik" isimli kitabından yola çıkan Pelin Yazar, sessizliğin herkese göre değişkenlik göstereceğini; kendisinin bilinçli düşünce halinin ötesindeki stres ve kaygıdan uzaklaşmayı resmetmeyi amaçladığını dile getiriyor. Pelin Yazar, resimlerdeki bu rengarenk, bazen pürüzlü manzaralar arasında öne çıkan boşluklar ve düşünceler arasındaki boş alanlara işaret ederken, ev figürleri sanatçının hayatındaki dönüşümün bir yansıması olan alışkanlıkları temsil ediyor. Eserlerde en göze çarpan detaylardan gemiler; deneyimlemeyi öğrenme sürecini, monotonluktan ve sıradanlıktan çıkarak yeni oluşumlara açık olmayı betimliyor. Bu bağlamda "Sessizce" sergisi sanatçının hayatında yeni açılan bir sayfadaki sonsuz olasılıklara dönüşüyor.