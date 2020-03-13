Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Pelister: Koronavirüs kaynaklı hammadde ihtiyacına yerli çözüm - Ekonomi

Pelister: Koronavirüs kaynaklı hammadde ihtiyacına yerli çözüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dezenfektan ve kolonya üretimini artırmak için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya almasını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kararın koronavirüsle mücadelede çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:27
Pelister: Koronavirüs kaynaklı hammadde ihtiyacına yerli çözüm
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dezenfektan ve kolonya üretimini artırmak için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya almasını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kararın koronavirüsle mücadelede çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Ekonomi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Ekonomi
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı