Pelister: Koronavirüs kaynaklı hammadde ihtiyacına yerli çözüm
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dezenfektan ve kolonya üretimini artırmak için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya almasını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kararın koronavirüsle mücadelede çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dezenfektan ve kolonya üretimini artırmak için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya almasını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kararın koronavirüsle mücadelede çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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