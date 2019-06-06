Pelit
Pastaneleri'nin sahibinin eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan Şakirin Camii
'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'ın vefat eden eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar
'da bulunan Karacaahmet
Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Ayan ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Törene, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler
ve eski Şişli
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül
de katıldı. Cenaze töreninde Afife Ayan'ın eşi Selahattin Ayan taziyeleri kabul etti.Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Afife Ayan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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