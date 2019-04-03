03 Nisan 2019, 16:17
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Pelitalan'da Menfez Çalışmaları Tamamlandı

Pelitalan

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde yapmış olduğu yerinde dökme menfez imalatı ile mahalledeki taşkın sıkıntısına son verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su taşkınlarına geçit vermemek için menfez imalatlarına aralıksız devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde menfez imalatı yapıldı. Mahallede sorun yaşanan noktada yapılan yerinde dökme menfez imalatı sayesinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorunlarına son verildi.

Yunusemre, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Kaynak: Bültenler