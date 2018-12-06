Pelitalan Mahallesi'nin Taşkın Problemi Çözüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların dere taşkınlarından zarar görmemesi adına il genelindeki dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde menfez çalışması gerçekleştirdi. Hayata geçirilen çalışma sayesinde, dere taşkınlarının tarım arazilerine zarar vermesinin önüne geçildi.

"Bizim için çok önemli bir hizmet oldu"

Pelitalan Mahalle Muhtarı Arif Şenocak, "Menfez çalışmasının yapıldığı bölgede ciddi bir ihtiyaç vardı. Dereden taşan sular civardaki tarım arazilerine zarar veriyor, vatandaşların ve araçların geçişini zorlaştırıyordu. Bizim için çok önemli bir hizmet oldu. Sağolsun MASKİ ekipleri güzel bir şekilde çalışmasını yaptı. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz bizi hiçbir zaman boş çevirmiyor, bir ihtiyacımız olduğunda gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Hem bu çalışma hem de diğer hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.