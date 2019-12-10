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Pelitözü Gölet çevresinde artık izinsiz çadır kurmak yasak

Bilecik Belediyesi önemli bir karara imza atarak, Pelitözü Göleti çevresinde izinsiz çadır kurarak konaklama ve barınmanın yasak olduğunu duyurdu.

10.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:22Pelitözü Gölet çevresinde artık izinsiz çadır kurmak yasak
Belediyesi önemli bir karara imza atarak, Göleti çevresinde izinsiz çadır kurarak konaklama ve barınmanın yasak olduğunu duyurdu.

Bilecik Belediyesi kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan yazın Bileciklilerin ve balıkçıların uğrak yeri olan Pelitözü Göleti çevresinde izinsiz çadır kurarak konaklama ve barınmak yasak oldu. Bilecik Belediyesinde alınan encümen kararında, "Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğü görev ve sorumlulukları bulunan Pelitözü Gölpark bölgesinde çadır kurulum alanları ile ilgili düzenlemeye gidilmiş olup, gölet çevresinde rastgele kurulan çadırların yürüyüş yollarına, piknik alanlarına, belediye peyzaj sahalarına zarar verdiği ve bir çok vatandaşın şikayetine konu olduğu tespit edilmiştir. Bilecik Belediye Meclisi, 'Belediye sınırları içerisinde izinsiz çadır kurarak konaklama ve barınmak yasaktır' hükmü gereğince su kıyısı ve araç yolu arasında çadır kurulumunun yasaklanmasına, çadır kurulumu için belediye yazılı izin alınmasına ve kararın gereği için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bu karar Pelitözü Gölet'ine balık tutmak için kampa gelen ve çadır kuran balıkçılar tarafından tepkiyle karşılandı. - BİLECİK

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Pelitözü, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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