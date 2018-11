West Ham United Teknik Direktörü Pellegrini: Chicarito, Beşiktaş'a Gidecek mi Göreceğiz

West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegrini adı Beşiktaş'la anılan Javier 'Chicarito' Hernandez hakkında konuştu. Meksikalı golcünün Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği ile ilgili sorulan soruya, "Göreceğiz" diye cevap verdi. Bir süredir Chicharito'nun, Beşiktaş'la görüşmeler yaptığı iddia ediliyordu. Meksikalı oyuncunun gösterdiği düşük performans yüzünden takımdan ayrılacağı iddialarının arttığı şu dönemde bugün West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegri'den açıklama geldi.

"JAVİER ZOR BİR SEZON YAŞIYOR"

Manchester City maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Chicarito'nun Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya, "Göreceğiz" diye cevap veren Pellegrini, "Her oyuncudan her zaman daha fazlasını istiyorum. Şu anda Javier zor bir sezon yaşıyor. Çünkü iyi bir başlangıç yapmak için zamanı olmadı. Dünya Kupası'ndan dönmek her zaman zordur. Bence o iyi bir oyuncu. Ocak ayına kadar performansını nasıl geliştirdiğini göreceğiz. Ondan sonra kararımızı vereceğiz" dedi.

BU SEZON 2 GOLÜ BULUNUYOR

Chicarito, bu sezon şimdiye kadar sadece 2 gol attı. Avrupa'ya ve Premier Lige transfer olduğu günden beri en kötü sezonunu yaşıyor. West Ham yarın Pep Guardiola'nın Manchester City'si ile oynayacak. Pellegri'nin bu maçta Meksikalı golcüye 11'de şans vermesi bekleniyor.