Haberler » Spor » Pellegrini'nin başına yabancı madde atan iki kişi yakalandı - Spor

Pellegrini'nin başına yabancı madde atan iki kişi yakalandı

Medipol Başakşehir-Roma karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı, ekipler iki kişiyi yakalayarak adli işlem uyguladı.

29.11.2019 00:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:56Pellegrini'nin başına yabancı madde atan iki kişi yakalandı

Medipol Başakşehir- karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı, ekipler iki kişiyi yakalayarak adli işlem uyguladı.


UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir-Roma müsabakasında tribünden atılan bir yabancı madde İtalyan ekibi futbolcusu Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti. Daha sonra maçın hakemi Ovidiu Alin Haegan, 55. dakikada kenara geldi ve anons yapılmasını istedi. Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı. Başından hafif yaralanan Pellegrini tedavisinin ardından oyuna geri döndü. Olay ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, stadyumun Güneybatı üst kısmından yabancı maddeyi attığı tespit edilen Y.Y. (37) ve M.A. (32) isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Y.Y.'nin kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslar hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı. - İSTANBUL


Başakşehir, Roma, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
01:18 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
01:13 Beşiktaş-Slovan Bratislava maçının ardından - Jan Kozak
01:04 Paulo Fonseca: "Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık"
01:03 Beşiktaş-Slovan Bratislava maçının ardından - Abdullah Avcı
01:01 - Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: "Hayal kırıklığı oldu"
23:56 Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı
23:24 Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!
23:16 Medipol Başakşehir gruptan nasıl çıkar? İşte yanıtı
23:00 Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi
22:52 Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
17:06 Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
15:54 Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi
15:36 Azerbaycan'da iktidar partisi YAP parlamentonun feshi için başvurdu
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
13:44 Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı
29.11.2019 01:21:19