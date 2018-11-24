Peloid Çamur Maskesi Deniyorum -Termalife

Uyuymuyoruz! Yeni ürün keşfediyoruz. Haftada 2 kez banyo çıkışı yapılan (destek cilt bakımı için gerekli) maskelere güzel bir alternatif bu. Tedavi edici molekül hümik asit, sülfür, Sodyum, Potasum, Magnezyum, Çinko, Kalsiyum. Cildin iyileşmesi için ne lazımsa maskede var. Sivilce için, kırışıklık için, hassasiyet için ne lazımsa. Termalife bir Türk markası. Peloid maskelerinden birini denedim. Antioksidant etkili olanını. KURU, HASSAS, LEKELİ YAĞLI CİLTLER İÇİN OLANLARI DA VAR… Gözeneklerdeki makyaj kalıntıları, kozmetik kaynaklı kimyasal maddeler ve zararlı gazlar derinlemesine temizleniyor, kan dolaşımı uyarılarak toksinler sistemden uzaklaştırılıyor. Yerli malı yurdum malı. Siteleri www.termalife.com.tr Benim sipariş verdiğim yer: https://www.ayisigiorganik.com/arama....
Makyaj,Cilt Bakımı
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:00