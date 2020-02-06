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Pelosi: "Trump ABD için tehdit olmayı sürdürüyor "

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Devlet Başkanı Donald Trump'ın azil oylanmasında aklanması üzerine yaptığı açıklamada, "Başkan, Amerikan demokrasisi için bir tehdit olmayı sürdürüyor" dedi.

06.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:45Pelosi:
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Devlet Başkanı Donald Trump'ın azil oylanmasında aklanması üzerine yaptığı açıklamada, "Başkan, Amerikan demokrasisi için bir tehdit olmayı sürdürüyor" dedi.
ABD Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da yapılan oylamada 'görevi kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlamalarından aklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın Amerikan demokrasisi için bir tehdit olmayı sürdürdüğünü ifade etti Pelosi, "Bugün, Başkan ve Senato'daki Cumhuriyetçiler kanunsuzluğu normalleştirdiler ve anayasamızın denetim ve denge sistemini reddettiler. Başkan, yasaların üstünde olması ve seçimleri bozma konusundaki kararlılığıyla Amerikan demokrasisi için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
PELOSİ, TRUMP'IN KONUŞMA METNİNİ YIRTIP ATMIŞTI
Öte yandan Trump, Temsilciler Meclisi'nde ulusa sesleniş konuşmasının öncesinde Pelosi'yi görmezden gelip tokalaşmamıştı. Trump'ın konuşmasının ardından Nancy Pelosi'nin Trump'ın konuşma metninin kopyasını yırtıp atması tepkilere neden olmuştu. Pelosi, olayın ardından kendisine gelen sorulara, "Alternatifleri göz önünde bulundurduğumda en nazik davranış buydu" ifadelerini kullanmıştı.
(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Nancy Pelosi, Donald Trump, Güncel

Kaynak: İHA

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