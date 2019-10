Pembe Isparta Gülü için 'Kırmızı Alarm'Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk: "Üreticilerimizin mağdur olmaması için üretim konusunda bir planlama yapılıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla, bir masada toplanıp, bunun bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor""Gülde 'Isparta' markamızı kaybetmeyelim""Daha önce bunun örnekleri yaşandı, yine aynı olsun istemiyoruz"ISPARTA - Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da, üretilen gül çiçeğinin yaklaşık yüzde 30'luk kısmını alan Gülbirlik'in taban fiyatı 7.80 olarak açıklaması sonrasında moraller bozuldu. Kentte, çiftçi ve üreticilerin en büyük birliği konumundaki Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Biz, üreticilerimiz adına 10 lira bandında bir fiyat bekliyorduk, Gülbirlik 7.80 li bandında bir fiyat açıkladı. Gül, geçen yıl 9.20 liraydı, bu yılki fiyat geçen yıldan 1.40 lira daha düşük. Üreticilerimizin mağdur olmaması için üretim konusunda bir planlama yapılıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla, bir masada toplanıp, bunun bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor" dedi. "10 lira bandında bir fiyat bekliyorduk, Gülbirlik 7.80 lira fiyat açıkladı"Gülde yaşanan rekolte artışı ve düşen fiyat hakkında İhlas Haber Ajansı Muhabiri'ne açıklamalarda bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Biz, çiftçilerimizi, üretici kısmını temsil ediyoruz. Biz, üreticilerimiz adına 10 lira bandında bir fiyat bekliyorduk, Gülbirlik 7.80 lira bandında bir fiyat açıkladı. Gül, geçen yıl 9.20 liraydı, bu yılki fiyat geçen yıldan 1.40 lira daha düşük. Tabii ki, bunun farklı nedenleri var. Çeşitli bölgelerde, farklı illerde yoğun dikimler var.Gül, bizim Isparta'mızın sembolü ürünümüzdür" dedi."İlgili kurum ve kuruluşlarla, bir masada toplanıp, değerlendirme yapmamız gerekiyor""Biz, dünya çapındaki gül yağı üretimi ve tesisler bakımından birinciyiz. Gül, gülyağı ayrıca, Peygamber Efendimizi temsil eder ve onun kokusudur" diyerek sözlerini sürdüren Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Üreticilerimizin mağdur olmaması için üretim konusunda bir planlama yapılıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla, büyük sanayi yetkilileri, Gülbirlik, Ziraat Odası, Tarım İl Müdürlüğü olarak bir masada toplanıp, bunun bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor.Gül, Isparta'mızın bir markasıdır, bunu daha da yücelterek devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu."Daha önce bunun örnekleri yaşandı, yine aynı olsun istemiyoruz"Başkan Selçuk, geçen yıllarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, aynı durumlarla karşı karşıya kalınabileceğini ve önlem alınması gerektiğini aktararak, "Üreticimizin de mağdur olmaması gerekiyor. Daha önce bunun örnekleri yaşandı; insanlar gülü dikti, akabinde 3-5 yıl sonra kestiler. İnsanlarımızın, çiftçilerimizin emeklerine ve paralarına yazık oldu. Yine aynı şekilde olsun istemiyoruz.Dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65'ini Isparta'mızdan karşılıyoruz. Hem Isparta'mızı, hem Türkiye'mizi hem de çiftçilerimizi temsil ediyoruz. Biz, bu markamızı kaybetmeyelim, yaşatalım. Hem Isparta'mızın, hem Türkiye'mizin ismi duyusun, bunun kokuları tüm dünyaya yayılsın" ifadelerini kullandı.