'Pembe Prenses' Kağıthane'de

23 Kasım 2018 Cuma 11:46



23 Kasım 2018 Cuma 11:46

'Pembe Prenses' Kağıthane'deKadınlara yönelik kanser tarama testi yapan 'Pembe Prenses' Kağıthane'ye geldiİSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik kanser tarama testi yapan 'Pembe Prenses' isimli sağlık tırı Kağıthane'ye geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik kanser tarama testi yapan 'Pembe Prenses' isimli sağlık tırı Kağıthane'ye geldi. Kağıthane Belediyesi işbirliğiyle Hamidiye Mahallesi'ndeki semt polikliniğinin önünde duran sağlık tırı, 14 Aralık tarihine kadar hizmet verecek. 30-65 yaş arası bayanlarda Rahim Ağzı Kanseri ve 40-69 yaş arası kadınlarda Meme Kanseri taraması yapan tır, 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' sloganıyla Kağıthaneli kadınları bekliyor. Ücretsiz olarak hizmet verecek sağlık tırı için bugün Hamidiye Semt Polikliniği önünde Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç'ün de katılımıyla bir kurdele kesildi." 19 mahallemizdeki kadınları taşıyarak buraya getirip bu taramaları yaptırmayı planlıyoruz "Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'a destek verdiği için teşekkür eden Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Arzu Vergili; " Bu tır Kağıthane ilçemizde bulunan kadınların kanser taramalarını yapmak için burada. Mamografi ve Rahim Ağzı Kanseri ile ilgili kadınları taramalardan geçireceğiz. 14 Aralık'a kadar burada. Kağıthane'de 19 mahalle var. 19 mahallemizdeki kadınları taşıyarak buraya getirip bu taramaları yaptırmayı planlıyoruz. Mesai saatleri içerisinde saat 09.00 ile 17.00 arasında tırımız hizmet verecek. Bu tır ilçe ilçe geziyor. Biz de ilçe sağlık müdürlüğümüz ile birlikte bu projeyi Kağıthane'de gerçekleştiriyoruz. Mamografi için 40-69 yaş arası bayanlar, HPV taraması için ise 30-65 yaş arası bayanların taramaları gerçekleştiriliyor. Bayanlarımızı bekliyoruz. Her yıl 40 yaş üzeri bayanlarımızın da mamografi taramasını yaptırmalarını istiyoruz " diye konuştu.Daha önce böyle tedavi imkanı görmediklerini söyleyen Fahriye Gür ise, " Burada bayanlarımız Mamografi ve Smear testi yaptırıyor. Buraya geldim. Mahalledeki arkadaşları, komşuları, tanıdıkları getirdim. Belediyemizin bir hizmeti var. Herkes çok memnun. Çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorlar. Sorunu olan hastalarımızı tekrar tedaviye çağıracaklar. Bende yaptıracağım çünkü güzel bir çalışma. Her yer tertemiz, ilgililer güzel. Ben memnun kaldım. Mamografi yaptıracağım. Daha önce böyle tedavi imkanlarını görmemiştik " dedi." Kanserin erken teşhisinde çok önemli bir çalışma "Haberi olmayan kadınları bilgilendirerek bu hizmetten herkesin faydalanabileceğini dile getiren Seda Aydoğan da " Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın önderliğinde Kadın Meclisi çatısı altında ilçemizde yaşayan bayanları kanser taraması yapmak için buradayız. Ben de hem Smear testi hem de Mamografi yaptırdım. 40 yaş sonrası yapılıyor. Ben öneriyorum. Komşularımızı da bilinçlendiriyoruz. Çok güzel bir çalışma. Herkesin faydalanmasını istiyoruz. Kanserin erken teşhisinde çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Haberi olmayan komşularımızı bizler haberdar edip getirirsek, bu güzel çalışmadan herkes faydalanabilir " dedi.