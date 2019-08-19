Pemra Özgen'den ABD Açık'a erken veda

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Pemra Özgen, Rumen rakibi Irina-Camelia Begu'ya 2-0 mağlup oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın ilk eleme turunda, dünya sıralamasında 183. basamakta bulunan 33 yaşındaki Pemra Özgen, dünya 92 numarası 28 yaşındaki Irina-Camelia Begu ile karşılaştı.

Rakibine 1 saat 13 dakika süren karşılaşmada 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olan Pemra, turnuvaya ilk turda veda etti.

Kaynak: AA