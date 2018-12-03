03 Aralık 2018, 20:32
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Penaltı Canavarı Harun, Kasımpaşa Maçında da Penaltı Kurtardı!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor maçından sonra Kasımpaşa maçında da penaltı kurtardı. Harun, 2014/2015 sezonundan bu yana toplamda 10 penaltı kurtararak bu alanda ligin en iyisi konumunda bulunuyor.

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA KURTARMIŞTI

Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu, maçın 6. dakikasında penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin kullandığı penaltıyı Harun kurtardı. Böylelikle Harun Tekin, Trabzonspor maçından sonra bir penaltıyı daha kurtardı.

LİGİN EN İYİSİ

Harun son 23 penaltının 10'u kurtararak mükemmel bir performansa imza attı. Başarılı kaleci, 2014/2015 sezonundan bu yana toplamda 10 penaltı kurtararak bu alanda ligin en iyisi.

Harun Tekin,Fenerbahçe,Trabzonspor,Kasımpaşa
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:32



YORUMLAR (8)
FATİH44: Fener güneşli günler görücek. Seneye 2nci Ligde maçlar gündüz oynanıyor
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SARI KANARYA: Cekemiyen anten taksın en buyuk FENERBAHÇE
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  • FENERLİ : Fenerin ölüsü yeter size senelerdir eziyoruz sizi her derbide siz önce ona yanın
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  • KANARYA BESLEYİCİSİ : Sarı kanarya, bırak şimdi anten takmayı, arkaya gps takın da kaybolmayın, uzaktan bakınca altaki sıralarda görünmüyorsunuz , sarı civcivler
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  • AÇ KARTALLAR : Sizi kim çekemez, ligin dibinde sürünüyorsunuz , gelmişsin burada övüne övüne anlatıyorsun ezik, ağlayacak halinize gülmek bu olsa gerek, Özgür Çek forvetiniz hayırlı olsun,yok böyle bi forvet
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