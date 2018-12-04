Penaltı Canavarı Harun Tekin!

Fenerbahçe
'de kaleci Harun Tekin
bir kez daha penaltıdaki başarısıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertli kaleci, Kasımpaşa
karşısında Diagne'nin penaltısını çıkarmayı başardı.
Geçen hafta Trabzonspor
karşısında da Rodallega'yı durduran 29 yaşındaki kaleci rekorlarını devam ettirdi. Harun, 2014-15 sezonundan bu yana 10. penaltısını kurtardı.
Tecrübeli eldiven Bursaspor
'da 8, Fenerbahçe'de 2 penaltı kurtarma başarısı gösterdi.
VAR mesaisi
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu
, maç boyunca VAR desteğini almaktan hiç çekinmedi. İlk olarak 7. dakikada Kasımpaşa'nın penaltısında VAR'ı bekleyen Uğurlu, daha sonra Eduok'un ihlal pozisyonunda da bu konuyu es geçmedi.
Hakem Uğurlu, Diagne'nin 22. dakikada attığı kafa golünde de ofsayt kararını bekledi.
Sarı-lacivertlilerde, Kasımpaşa maçında orta sahada tercih Mehmet Ekici oldu. Fenerbahçe'de Erwin Koeman, ilk 11'de orta sahada düzenlemelere gitti.
Mehmet Topal
ile Mehmet Ekici merkezde yer aldı. Ayrıca Barış Alıcı da forma giymeye devam etti. Forvet hattında da Dinamo Zagreb
maçının tam tersine Michael Frey
, yedeğe gelirken Islam Slimani ilk 11'e alındı.
Hayaller gerçek oldu
Fenerbahçe Kulübü
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
için çok özel bir etkinliği hayata geçirdi. Sarı-lacivertli takımın, Kasımpaşa ile evinde oynadığı maç öncesinde görme engelli bir taraftar, stattan anonsları yaptı. Saha çıkışına gelerek oyuncuların ismini tek tek anons etti.
Maç anonsları yapan sarı-lacivertli taraftar ayrıca maç öncesi de stat turu yaptı, Başkan Ali Koç
ve yöneticilerle tanıştı. Saha içinde de dolaşan görme engelli taraftar, hayallerini gerçekleştirdi. Bunun yanında görme engelli çocuklar da stada getirilerek, Kasımpaşa maçında konuk edildi. Hem stat turu yapan çocuklar hem de kendilerine maçı anlatanlar eşliğinde 90 dakikayı takip edip, atmosferi yaşadı.
Kasımpaşa,Fenerbahçe,Harun Tekin
Fenerbahçe Futbol
Takımı da sahaya 'Kalpler Engel Tanımaz' pankartıyla çıkarak güzel bir harekete daha imza attı.
04 Aralık 2018 Salı 00:04