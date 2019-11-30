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Penaltı pozisyonunun kahramanı Altay Bayındır: Adımın önde olacak tabii ki

Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrasında konuşan Altay Bayındır, "Biraz adımın önde olacak tabii ki, diğer türlü penaltıyı kurtarma şansın yok." dedi.

30.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:04

55. dakikada Luiz Gustavo ile mücadele eden Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi. Bitigen'in penaltı kararının ardından 58. dakikada atışı kullanan Alpaslan Öztürk'ün şutunda, kaleci topu kurtardı.

HAKEM FENERBAHÇE'NİN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ

Aynı dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Moses, topu filelere gönderdi. Ancak penaltı atışı hakkında VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe'nin golünü iptal etti ve penaltı atışının tekrarına hükmetti. 63. dakikada penaltı atışını kullanan Alpaslan Öztürk, topu ağlarla buluşturdu. Bu pozisyon maça damga vurdu.

GEÇEN HAFTAYI İŞARET ETTİ

Pozisyonun kahramanı Altay maç sonunda, "Geçen hafta Farnolle'ün kurtardığı penaltıda öne çıktığı bariz. Bugün kurtardığım penaltı için de, biraz adımın önde olacak tabii ki, diğer türlü penaltıyı kurtarma şansın yok. Geçen hafta biz de penaltı kaçırdık ama sayıldı, tekrarlanmadı." ifadelerini kullandı.

Penaltı pozisyonunun kahramanı Altay Bayındır: Adımın önde olacak tabii ki

Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe, Altay, Spor


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