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Pençe-2'den teröristlere darbe

- Pençe-2'den teröristlere darbeANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiğini duyurdu.

15.08.2019 16:10
Pençe-2'den teröristlere darbe
- Pençe-2'den teröristlere darbe
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen mağara ve sığınaklarda; 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet RPG-7 Roketatar (Hasar görmüş),1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği gece görüş dürbünü, 1 adet 8x30 gündüz görüş el dürbünü, 2 adet kasatura, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet antitank roket mühimmatı, 10 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet 9 milimetre tabanca mühimmatı,700 adet BKCmühimmatı,10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı,1 adet El bombası,1 adet Yaesu sabit merkez telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), 2 adet Yaesu el telsizi, 4 adet keskin nişancı gizleme ağı, 4 adet EYP basma düzeneği, 50 metre saniyeli fitil, mayın(antitank), mühimmat kutusu, kullanıma hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 adet fünye ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İHA

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