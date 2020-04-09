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Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi

Pençe-3 bölgesinde uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

09.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:13
Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi
Pençe-3 bölgesinde uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, PKK, 3. Sayfa
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