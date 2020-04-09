Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi
Pençe-3 bölgesinde uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
09.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:15
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel