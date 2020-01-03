Haberler » Güncel » Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor - Haber

Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık (25) için cenaze töreni düzenlendi.

03.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:30 Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor
Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık (25) için cenaze töreni düzenlendi.
Şehit Işık'ın cenazesi, dün Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından sabah saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi.
Şehit Berkay Işık için öğle vakti İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni yapıldı. Şehidin annesi Hayriye, babası Ali ve ağabeyi Tolga Işık ile yakınları tören alanında taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganı attı.
Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, törende gözyaşı döken anne Hayriye Işık'ı teskin etti.
Tören sırasında şehit Işık'ın bir yakını baygınlık geçirdi.
Cemevinde düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı, yarın toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Tokat'a gönderildi.
sözleşmeli er Berkay Işık, Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olmuştu. Şehit Işık için dün Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlenmişti.

Berkay Şahin, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28   Vanlı kuzenler, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı - Haber
17:28   İstinaf Mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
17:28   İstinaf, Ahmet Altan'ın cezasını uygun buldu - Haber
17:27   Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede - Haber
17:27   Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:29:41