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Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor

Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyorANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

27.08.2019 16:00
Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor
Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor" ifadeleri kullanıldı.
Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor

PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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