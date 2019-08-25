Haberler» Güncel» Haber

Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.

25.08.2019 19:12 Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.
Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."

Twitter, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26   Netanyahu'dan Esed rejimine İran uyarısı
19:24   19. Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali
19:22   Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ile EGM Daire Başkanları Ahlat'ta
19:22   Derik'te iki aile arasındaki husumet, barışla sonuçlandı
19:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon tek haneli rakama inecek"
19:22   Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
19:22   Konya'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı