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Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi (2)

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

03.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:02

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için memleketi 'te tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından şehidin öz geçmişi ve dualar okundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehidin ailesini teskin etti.

Töreninin ardından şehit Kurt'un naaşı, defin işlemi için Mutki ilçesi Dereyolu köyüne uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de katıldı.

Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi (2)

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


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