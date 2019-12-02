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Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan askerin Bitlis'teki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un şehadet haberi Bitlis'teki baba evine ulaştı.

02.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:12Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan askerin Bitlis'teki ailesine şehadet haberi verildi
'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un şehadet haberi 'teki baba evine ulaştı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente bağlı 8 Ağustos Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Feyyaz ve annesi Sevim Kurt'a, oğullarının şehadet haberini, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani verdi.
Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Kurt'un naaşı, Şırnak'ta düzenlenecek askeri törenin ardından Bitlis'e getirilerek Mutki ilçesi Dereyolu köyünde defnedilecek.

Bitlis, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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