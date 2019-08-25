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'pençe-3' harekatında, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca devam eden 'Pençe-3' harekatında; 4'ü hava harekatında, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

25.08.2019 21:17 'pençe-3' harekatında, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca devam eden 'Pençe-3' harekatında; 4'ü hava harekatında, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pençe-3' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu belirtilerek, "Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu" denildi.

ANKARA,



Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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