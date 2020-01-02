Haberler » Güncel » Pençe-3 harekatında şehit olan askerin Çorum'daki babaevine acı haber ulaştı - Haber

Pençe-3 harekatında şehit olan askerin Çorum'daki babaevine acı haber ulaştı

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın (24), Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki babaevinde yas var.

02.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:30 Pençe-3 harekatında şehit olan askerin Çorum'daki babaevine acı haber ulaştı
Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Ayhan Çam'ın (24), 'un Uğurludağ ilçesindeki babaevinde yas var.
İlçeye bağlı Eski Çeltek köyünde yaşayan anne Narin ile baba Bekir Çam'a şehadet haberi, Kaymakam Ertuğrul Aslan, Belediye Başkanı Remzi Torun ile askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehadet haberinin ardından şehidin babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Olayı duyan vatandaşlar, Çam ailesine taziye ziyaretine gelmeye başladı.
Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın yaklaşık iki yıldır görevde olduğu ve iki kardeşi bulunduğu öğrenildi.
Şehidin cenazesinin, yarın cuma namazının ardından köyde düzenlenecek törenden sonra toprağa verilmesi bekleniyor.

Piyade, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:35   Beyaz Saray'dan kritik görüşmeye ilişkin açıklama - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
23:32   DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber
23:30   Zambiya'da sel 250 aileyi yerinden etti - Haber
23:25   Gaziantep'te 727 polisli uyuşturucu operasyonu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
22:27   Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Haber
20:26   ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı - Haber
20:11   Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Haber
2.01.2020 23:38:56