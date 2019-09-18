Haberler » Güncel » Haber

"Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi"

Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiğini yeni komanda birliklerinin sahaya indirildiğini bildirdi.

18.09.2019 11:15
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiğini yeni komanda birliklerinin sahaya indirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sinat Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonu, 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren doğu istikametinde geliştirilerek sürdürülmektedir. 13 Eylül'de başlatılan operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir alanın temizlenmesi planlanmıştır. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 417 teröristin 357'si hava harekatları neticesinde etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatının başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 417 PKK'lı teröristin 111'i Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Eylül, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:52 Bursa'da tarihi eser operasyonu
11:52 İklim aktivistinden ABD'li siyasetçilere "yeterince çalışmıyorsunuz" serzenişi
11:52 Minikler için hazırladığı projelerle "Küresel Öğretmen" oldu
11:52 Batman Üniversitesinden Aşure Günü etkinliği
11:52 Hak-İş Konfederasyonu Temsilcilerinden Mobilya Üreticilerine Ziyaret
11:52 AK Parti'den Manisa'da aşure hayrı
11:52 Kontuarda sıra beklemeden seyahat edilebilecek