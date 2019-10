ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD, ateşkesin uygulanmasıyla Türkiye 'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak ve daimi bir ateşkes gerçekleştiğinde, Başkan Trump, ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı." dedi.Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra ABD'nin Ankara Büyükelçiliği konutunda basın toplantısı düzenledi.ABD ve Türkiye arasında son bir haftada yaşananların ardından ikili ilişkilerin nasıl tamir edileceği sorusu üzerine Pence, şunları söyledi:"Anlaşmadan da göreceksiniz, aramızdaki algı tabii ki ABD, ateşkesin uygulanmasıyla Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak ve daimi bir ateşkes gerçekleştiğinde, Başkan Trump, ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı. Başkan Trump, açık ve net bir şekilde müttefikimiz Türkiye'ye şu mesajı verdi: Türk askeri güçlerinin Suriye'ye girişi konusunda bu duruma karşı olduğunu net şekilde ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmalarında ve yazışmalarında da bunu birçok kez ifade etti. Trump'ın açık sözlülüğü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin gücü ve bunların tümü bu anlaşmayı mümkün kılmıştır. Şimdi birlikte çalışarak bu anlaşmayı harekete geçirmek için çalışacağız."Pence, ekiplerinin bu konuda çoktan çalışmaya başladığını ve düzenli çekilme için terör örgütü YPG/PKK ile de çalışmalara başladıklarını belirterek, bölgeye barış ve istikrar getirecekleri değerlendirmesinde bulundu."Ateşkes, dini azınlıkların korunması için önemli adım olacak"Bölgedeki dini ve etnik azınlıkların korunmasının önemi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile detaylı görüşme yaptıklarını ve Erdoğan'ın da Türkiye'deki dini liderlerin fikirlerini kendisiyle paylaştığını aktaran Pence, azınlıkların güvenli şekilde yaşayabilmeleri için birlikte çalışacaklarını ve çoğulculuğun uygulanabilmesi için iş birliğine devam edeceklerini dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ateşkesin, dini azınlıkların korunması için de önemli bir adım olacağını ve azınlıkların karşı karşıya kaldığı riski azaltacağını dile getirerek, "Önümüzde tabii ki birçok sınama var. Özellikle Irak gibi ülkelerdeki dini azınlıklarla ilgili ancak (ateşkes) bu konuda önemli bir katkı olacaktır. Bir diğer nokta ise Erdoğan ve ekibinin bu konuda her türlü iddiayı soruşturacağından şüphemiz yok." diye konuştu.Pompeo'nun ardından tekrar söz alan Pence, terör örgütü YPG/PKK ile geri çekilme konusunda çalışacaklarını yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Amacımız, önümüzdeki 120 saat içinde onların çekilmesini sağlamak ve bu gerçekten de kelimenin tam anlamıyla başlamış durumda. Bu da sınırın yaklaşık 20 mil güneyine kadar uzanan bir bölge. Bu bölgeden uzaklaşmaları, Türkiye'nin bu şekilde askeri operasyonları durdurmayı kabul etmiş olması ve bizim bunu gerçekleştirebilmemiz için operasyonları durdurma kararı almış olması, gerçekten bunun gerçekleşmesini mümkün kılacak. Şu anda bunun başladığını biliyorum. Biz şu an konuşurken bile bu başladı.""İnancımız tam, 120 saat içerisinde bunu gerçekleştireceğiz"Pence, "Türkiye'nin gerçekten sınırıyla ilgili çok büyük endişesi vardı. ABD ise Suriye sınırlarına yönelik askeri operasyonu uygun görmedi. Ancak, her zaman güvenli bölgeyi destekledik. Bu konu, görüşmelerde, müzakerelerde ele alındı." diye konuştu.Suriye'de iyi ilişkiler içinde oldukları Kürtlere, terör örgütü DEAŞ'ı yenilgiye uğratma konusunda müteşekkir olduklarını vurgulayan Pence, "Aynı şekilde Suriye ve Kürt nüfusuyla, Türk sınırı arasındaki güvenli bölgenin varlığının, öneminin de farkındayız." ifadesini kullandı.Pence, ABD Başkanı Trump'ın kendilerini derhal bir ateşkes ortaya koyulması için Türkiye'ye gönderdiğine dikkati çekerek, bu anlaşmanın Trump'ın ortaya koyduğu güçlü duruşla gerçekleştiğini söyledi.Anlaşmayla, YPG/PKK'nın bu bölgeden çıkmasının sağlandığının, barış ve istikrarı artırmak için yeni bir fırsat doğduğunun altını çizen Pence, şu ifadeleri kullandı:"Bunu gerçekleştirebileceğimize inancımız tam, 120 saat içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. Bunun sonrasında kalıcı bir ateşkes olacak ve biz birlikte çalışmaya devam edeceğiz ama askeri olarak değil. Başkan (Trump), sahada askeri personelimizin olmayacağını net bir şekilde söyledi. Ancak ABD, bölgedeki durumdan etkilenen tüm halklar için diplomatik ve politik olarak ve insani yardım açısından müdahil olayı sürdürecek."Mike Pence, Türkiye ile görüşmeler başladığından bu yana bir ateşkesin nasıl ortaya konulabileceğini değerlendirdiklerini, hem Türkiye'nin hem de ABD'nin çıkarlarına uyabilecek, güvenli bölgeye ilişkin durumu da barışçıl yolla çözebilecek bir anlaşmaya vardıklarını vurguladı.YPG/PKK ile bağlantı içinde olduklarını ve onların bölgeden çıkacaklarına dair kendilerine güvence verdiğini vurgulayan Pence, "Bu anlaşma, Suriye'deki Kürtlerin ve Türkiye'nin çıkarına olacaktır. Bu bölgede uzun vadeli bir tampon bölge oluşturulacak ve barış ve istikrarın sağlanması mümkün olacaktır." diye konuştu."Halkbank konusunu görüşmede ele almadık"Pence, Halkbank konusunu görüşmede ele almadıklarını aktararak, bu konunun Adalet Bakanlığı ve mahkeme sürecinde olan bir konu olduğunu ifade ettiklerini söyledi.Trump'ın, ateşkes sağlanmazsa Türkiye'ye çok büyük yaptırımların geleceği konusunda net olduğunu belirten Pence, "Anlaşmada, 120 saatlik bir ateşkes olduğunu, önümüzdeki 5 gün için bir ara verileceğini göreceksiniz. Biz de bu süre içerisinde yeni yaptırımlar uygulamayacağız. ABD, kalıcı bir ateşkes ortaya konduktan ve YPG güçleri, düzenli bir şekilde çekildikten sonra son dönemde bazı bakanlık yetkililerine ve bazı kuruluşlara getirilen yaptırımların kaldırılmasını da kararlaştırdı." diye konuştu.Pence, ABD'nin, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunu desteklemediğini açık bir şekilde ifade ettiğine işaret ederek şunları kaydetti:"Trump, dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunu net şekilde ifade etmişti ve ABD hafta başında Türkiye'ye yaptırımlar uygulamıştı. Başkan Trump, dün de net şekilde söyledi, bugün de net şekilde ifade ettik. Şiddete son vermek, masum insanların ölmesine son vermek için yeni yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti.Bugün gerçekten inanıyorum ki bugünkü ateşkes, Trump ve Erdoğan'ın güçlü ilişkilerinin sonucudur. Bu, iki ülkenin ve liderin gücünü göstermektedir. Dostlar arasında fikir ayrılıkları olabilir. Ancak dostlar fikirlerini, duygularını ifade eder. Bu durum bir anlaşmaya varmamızı mümkün kıldı ve bir ateşkesin ortaya çıkmasını sağladı. Bu da barışçıl ve istikrarlı bir güvenli bölge kurulmasına önayak oldu. ABD, bunu başarmak için taahhüt verdi ve bu da herkesin yararına olacaktır."(Bitti)