Haberler » Güncel » Pence: 'Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak'

Pence: "Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

17.10.2019 22:01
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. (2)
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda"
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi"
Pence:

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pence, YPG, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt
23:36 Fas Büyükelçisi'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret
23:35 "Hangi planı kurarlarsa kursunlar o hamuru bozamayacaklar" - KIRKLARELİ
23:33 Türkiye ve ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin 13 maddelik ortak açıklama
23:31 Köy çocukları kamera ile böyle tanıştı
23:30 Rasulayn'da çatışmalar devam ediyor
23:30 THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 87 - Baskonia: 80
17.10.2019 23:38:56