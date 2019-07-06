06.07.2019 09:48
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Pençe Harekâtı ile Terör Örgütü PKK'nın mühimmat ve yaşam malzemeleri imha ediliyor

Pençe Harekâtı ile Terör Örgütü PKK

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, komandolarımız terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara ve mühimmatları imha etmeye devam ediyor.

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, komandolarımız terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara ve mühimmatları imha etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son olarak tespit edilen bazı sığınaklarda; 4 adet AK-47 Piyade tüfeği, 13 adet AK-47 Piyade tüfeği şarjörü, 300 adet 5.56 mm piyade tüfeği mermisi, 2 adet el bombası, 2 adet 107 mm'lik ÇNRA mühimmatı, 1 çuval demir misket, 60 adet pil, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Irak, PKK, 3. Sayfa

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