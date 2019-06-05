Pençe Harekatı'na katılan komandolar bayramlaştı

IRAK kuzeyi Hakurk
bölgesinde terör örgütü PKK
'ya karşı yürütülen Pençe Harekatı'na katılan komandolar, harekat bölgesinde birbirleriyle bayramlaştı. Milli Savunma Bakanlığı
, Twitter
hesabından Pençe Harekatı'na katılan komandoların bayramlaşma görüntüsünü paylaştı. Heraket bölgesinde mevzide birbirleriyle bayramlaşan komandoların videosu, "Irak
kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı
'nı kutladı" notuyla paylaşıldı.
- Ankara
Kaynak: DHA
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