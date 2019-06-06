Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Irak
'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na katılan komandoların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB Twitter
hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatına ilişkin yeni görüntü paylaştı. Görüntülerde komandoların helikoptere geçişleri yer alıyor. Bakanlık görüntüyü, "Pençe Harekatında komandolar. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları, el verir uzanırız mor siyah bulutlara" notuyla paylaştı. Harekatta şu ana kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi.
- Ankara
Kaynak: DHA
Irak
, Güncel