Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesine yapılan Pençe Harekatı kapsamında PKK
'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya üzerinden Pençe Harekatı'na yönelik yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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