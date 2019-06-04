04.06.2019 11:11
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Son dakika! Bakanlık duyurdu: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı kapsamında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.

AVAŞİN, ZAP VE GARA'YA HAVA HAREKATI

Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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