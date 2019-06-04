Son dakika! Bakanlık duyurdu: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.

AVAŞİN, ZAP VE GARA'YA HAVA HAREKATI

Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA