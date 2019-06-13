Pençe Harekâtı'nda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzeneklerinin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı'nda Hakurk bölgesinde komandolarımızın yaptığı arama tarama faaliyeti sırasında hazırlanmış EYP düzeneği ele geçirildi. Ayrıca 20 litrelik plastik kabin içerisinde amonyum nitrat, 22 adet elektrikli fünye, 13 basma düzenek ve 20 metre infilaklı fitil ele geçirilerek imha edildi" denildi.
- Ankara
Kaynak: DHAIrak
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