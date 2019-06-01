Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu

Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
Harekat kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
PKK
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, 3. Sayfa