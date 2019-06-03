Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28'e çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakurk
bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 1 PKK
'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" denildi.
- Ankara
Kaynak: DHA
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