Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40 olduğunu açıkladı. Öte yandan, Zap bölgesinde düzenlenen operasyonlarda da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50 oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi."



Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

Kaynak: DHA