Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda 2 PKK
'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45'e çıktığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, harekata katılan komandoların, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdikleri belirtildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi. Son 2 PKK'lı terörist ile birlikte harekatın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu" denildi.
- Ankara
Kaynak: DHA
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