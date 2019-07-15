Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu" denildi.

FOTOĞAFLI - Ankara

Kaynak: DHA