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Pençe harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02.10.2019 19:21Pençe harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Pençe harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a çıktı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu" denildi.



Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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