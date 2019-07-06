06.07.2019 09:56
Haberler» Güncel» Haber

Pençe Harekatı'nda PKK mühimmatları imha edildi

Pençe Harekatı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara ve mühimmatların imha edilmeye devam edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara ve mühimmatların imha edilmeye devam edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son olarak tespit edilen bazı sığınaklarda; 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 300 adet 5,56 mm piyade tüfeği mermisi, 2 adet el bombası, 2 adet 107 mm'lik ÇNRA mühimmatı, 1 çuval demir misket, 60 adet pil, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Irak, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:51   Ağaçlarla kaplanan tabela sürücüleri zorluyor
10:51   DHA YURT BÜLTENİ - 4
10:51   Bayraklı'nın yol haritası için toplantılar sürüyor
10:51   D-8'de rota bilim ve teknolojiye döndü
10:51   'Yuvaya Dönüş' filminin çekimleri Kapadokya'da yapıldı-2
10:51   "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"
10:51   Balıkesir'de FETÖ operasyonları