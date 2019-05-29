"Pençe Harekatı" şehitleri memleketlerine uğurlandı (2)

Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde yürütülen operasyonda PKK
'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan 2 asker için Hakkari
'de tören düzenlendi.
Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığındaki törende, Piyade
Teğmen Raşit Aydın
ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehitlerin özgeçmişi okundu.
Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşlarınca omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.
Buradaki tören sonrası şehitlerin cenazeleri, Yüksekova Selahaddin Eyyubi
Havalimanı'na getirildi.
Dua okunarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa konulan şehit Aydın'ın naaşı Sakarya
, Taşhan'ın naaşı da Kahramanmaraş
'a uğurlandı.
Törene Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Neşe Kıyar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Hakkari
, Güncel
Kaynak: AA