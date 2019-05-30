'Pençe' harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe' harekatının, planlandığı gibi başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayınlar da bir bir tespit ediliyor. Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP'ler ile mayınları da imha etmeye devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA